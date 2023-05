La "santona" di Trevignano a processo a Civitavecchia per bancarotta • Terzo Binario News

Maria Giuseppa Scarpulla, meglio conosciuta come Gisella Cardia, alla sbarra per il fallimento della Maiolica srl, azienda di Patti (Messina) dove era amministratrice ma nella città portuale non si è presentata

Udienza al tribunale di Civitavecchia per il processo che vede imputata Maria Giuseppa Scarpulla, la santona di Trevignano – oggi conosciuta come Gisella Cardia – accusata di bancarotta con la sua azienda Maiolica srl fondata in Sicilia e poi trasferita nel comune che si affaccia su lago di Bracciano.

Lei non è stata presente in aula, rappresentata dai suoi legali Giuseppe Marazzina e Anna Orlando. Due i testi dell’accusa sentiti oggi ovvero Monica Faranda e Cosimo Damiano Bucci.

La Faranda è stata dipendente della Maiolica srl a Patti, in provincia di Messina, dove la società svolgeva la sua attività, dal 2013 al 2014 con compiti amministrativi. «È capitato di vedere Gaetano Caleca (della Caleca Italia srl, per la quale è stato già condannato per bancoarotta fraudolenta, ndc) in azienda così come Rolando Bencini, dipendente e procuratore speciale. La Scarpulla? Non ci ho mai parlato, l’avrò vista un paio di volte e ho saputo chi fosse dalla mia superiore».

La testimonianza di Bucci, agente di commercio di Sassuolo, ha riguardato del materiale che l’azienda vendeva alle ditte siciliane.

Alla fine dell’udienza, l’avvocato Marazzita ha spiegato che «il processo civitavecchiese è diretta conseguenza di quello avviato a Patti, per via del capannone che la Maiolica della Scardia aveva affittato alla Caleca Italia tentando poi di salvarla rilevandola, invece sono fallite entrambe. Si celebra nella città portuale perché il tribunale è competente su Trevignano dove la Maiolica srl è stata trasferita.“Gisella” per ora ha scelta di non essere in aula. Se verrà a testimoniare? Probabile, ma si andrà avanti per mesi e siamo ancora ai testi dell’accusa quindi è prematuro».

Il processo è stato aggiornato al 18 settembre.

Al netto del fatto che il processo si celebri nella città della Madonnina delle Lacrime, questo procedimento riguarda solo l’attività della Cardia in qualità di imprenditrice.