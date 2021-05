La Risso e Fioravanti: "Ladispoli sta risorgendo sotto la nostra gestione" - Terzo Binario News

“Ladispoli sta risorgendo sotto la nostra gestione.

Dopo anni di incuria e di menefreghismo, il duro lavoro della giunta Grando si sta concentrando su tanti temi che Forza Italia ritiene fondamentali: abbiamo ottenuto i fondi per il restauro di Torre Flavia, simbolo della nostra città e delle nostre radici; abbiamo approvato il bilancio (nonostante le critiche da parte di una sinistra che parla senza sapere, avendo poche idee e ben confuse);

abbiamo raggiunto una percentuale altissima nella raccolta differenziata e puntiamo al raggiungimento del 75% in tempi brevi (e in questo senso abbiamo fatto partire le isole ecologiche itineranti in collaborazione con Tekneko);

abbiamo approvato la norma che prevede l’ampliamento del 30% per i dehors dei tanti commercianti che hanno bisogno di rinascere dopo lo shock della pandemia e abbiamo iniziato i lavori di riqualificazione dell’area giochi di via Ancona/via Odescalchi, prevedendo la realizzazione di giochi inclusivi anche per le bambine e i bambini con disabilità.

Facciamo del nostro meglio e ci impegniamo ogni giorno per Ladispoli. Ci teniamo dunque a ringraziare i cittadini che ogni giorno ci dimostrano vicinanza e si mettono a disposizione della città. Uniti saremo sempre migliori”.

Marco Antonio Fioravanti e Manuela Risso

Gruppo Consiliare Forza Italia Ladispoli