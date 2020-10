La Pro Loco Maccarese Fregene: "Interventi urgenti per la pineta" - Terzo Binario News

Cosa sta facendo il Comune di Fiumicino per una gestione sostenibile della Pineta Monumentale di Fregene? Cosa sta succedendo alla flora che la popola e quali interventi possono essere messi in atto? Che strumenti hanno a disposizione le pubbliche amministrazioni per tutelarla? Tecnologie come l’IoT (Internet of Things) come possono facilitare il monitoraggio della Pineta?

Queste sono solo alcune delle domande affrontate venerdì 23 ottobre nel corso del convegno “PINE AID – sguardi al futuro della pineta”, interamente svolto da remoto e trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Pro Loco di Fregene e Maccarese.

Il convegno è stato aperto dal contributo video realizzato dal videomaker Luca Pagliari che riprende, con obiettivo puntuale e realistico, il presente della pineta per aprire le porte e gli sguardi, ad un altro futuro possibile.

A moderare i tanti interventi specialistici e scientifici previsti, ci ha pensato Fabrizio Monaco, direttore di QuiFregene e Fregeneonline, oltreché memoria storica della pineta stessa.

I lavori sono stati aperti da Roberto Cini, Assessore all’ambiente, parchi e verde pubblico e privato del Comune di Fiumicino e sono continuati con i contributi di illustri tecnici, ognuno in base alla propria area di competenza (si allega programma di dettaglio con specifico tema trattato dai singoli relatori, n.d.r.).

Tutti hanno confermato la priorità: la Pineta Monumentale di Fregene ha assoluta necessità di pianificazione, al fine di garantirne la tutela naturalistica, la fruibilità e la sicurezza per i cittadini. La Pineta di Fregene ha l’autorevolezza per diventare un vero e proprio laboratorio a cielo aperto in cui sperimentare e monitorare varie attività di riqualificazione.

“L’obiettivo della Pro Loco di Fregene e Maccarese – dichiara il suo presidente Giovanni Bandiera –è realizzare a valle di questo convegno, un documento di linee guida che possa essere una base per l’Amministrazione e altri Enti preposti, per avviare azioni e interventi concreti, organici e strutturati.”

“Sarà un documento – prosegue Bandiera –che costruiremo insieme ai relatori che sono intervenuti, e che condivideremo, in primis, con l’Amministrazione Comunale di Fiumicino. L’augurio è che possa averlo a riferimento per l’adozione di una delibera di indirizzo a tutela dell’inestimabile patrimonio che la pineta rappresenta per il nostro territorio e per tutta l’umanità.”

Il convegno è un’iniziativa della Pro Loco di Fregene e Maccarese, fortemente sostenuta dal Comitato Salviamo la Pineta di Fregene, che non ha mai smesso, in questi anni, di tenere alta l’attenzione di questo bene comune.