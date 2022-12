La presidente Meloni ai funerali di Nicoletta Golisano a Civitavecchia • Terzo Binario News

Ci sarà anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai funerali di Nicoletta Golisano, la commercialista di Civitavecchia uccisa domenica a Fidene, insieme ad altre tre donne, da Claudio Campiti che ha sparato contro di loro.

Le esequie su celebreranno alle 15 nella Cattedrale di Civitavecchia e ad officiarle sarà il vescovo della Diocesi di Civitavecchia monsignor Gianrico Ruzza.

La commercialista, nata e cresciuta a Civitavecchia dove ha frequentato le scuole compreso il liceo classico Guglielmotti, ha lasciato la cittadina portuale durante gli studi universitari, stabilendosi a Roma.

Poco dopo la sparatoria, la presidente Meloni pubblicò un post in cui manifestava il dispiacere per la scomparsa dell’amica, ritratta con lei in una foto.

Nel post, la Premier scrisse: “Nicoletta era una mamma protettiva, un’amica sincera e discreta, una donna forte e fragile allo stesso tempo. Ma era soprattutto una professionista con un senso del dovere fuori dal comune. È stato quel senso del dovere a portarla lì, di domenica mattina, dove un uomo la aspettava per ucciderla a colpi d’arma da fuoco”. (da Repubblica.it)