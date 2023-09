La Polizia Locale di Roma Capitale sgombera gli abusivi, blitz a Corviale • Terzo Binario News

Ennesimo intervento lampo di sgombero di alloggio occupato abusivamente da parte del XI Gruppo Marconi della Polizia di Roma Capitale.

Gli agenti hanno ricevuto una segnalazione alla centrale operativa territoriale rispetto a un’intrusione in corso in un alloggio di proprietà Ater a Corviale.

Gli operanti, recatisi immediatamente sul posto, hanno denunciato per occupazione abusiva e deturpamento di un bene pubblico una donna di nazionalità italiana di 55 anni. Dopo essere entrata nell’appartamento, composto da ingresso, saloncino con angolo cottura, 3 camere da letto, balconcino e disimpegno, aveva fatto subito sostituire la serratura della porta di accesso.

Una volta recuperato, l’ alloggio è stato sottoposto a sequestro preventivo ed affidato in custodia al responsabile dell’ azienda di edilizia residenziale pubblica, che ha subito disposto la sostituzione della serratura e l’ installazione del sistema di allarme, collegato alla centrale allarmi dell’Ater, per scongiurare una nuova occupazione, in attesa dell’assegnazione all’avente diritto.