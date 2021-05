La Pittoritto a Pascucci sul ddlZan: "Posizione non condivisa, l'inno di Cerveteri ricorda faccetta Nera" - Terzo Binario News

“Come al solito in Italia si ragiona per bande di tifoserie e si lascia che temi delicatissimi vengano semplificati, banalizzati o peggio ancora strumentalizzati.

Mi riferisco Al Sindaco Di Cerveteri e al tanto discusso Ddl Zan che si pone come obiettivo dichiarato la lotta all’omotransfobia. Pascucci Non può far Passare tutta Città Di Cerveteri come se fosse d’accordo totalmente con il ddl Zan.

le discriminazioni sono sempre sbagliate, quelle sull’orientamento sessuale a mio parere ancor di più perché ognuno dovrebbe essere libero di amare e fare sesso con chi vuole senza essere in nessun modo oggetto di discriminazione e men che mai di violenza.

Il punto è un altro, che Pascucci non vi dirà mai che il cuore del Ddl Zan non è l’inasprimento delle pene contro chi aggredisce o incita all’odio, è scontato che su questo siamo tutti d’accordo, ma l’identità di genere.

Che così viene definita nel Ddl: “l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione”.

Sapete che vuol dire? Che si possono definire e considerare “donne” (e chi non lo fa verrebbe punito col carcere). Perciò Caro Sindaco Pascucci Non può permettersi di Parlare a Nome di tutta la citta con il Gonfalone di Cerveteri perché non rappresenta tutti.

Lei è Abituato, già si era permesso di parlare a Nome di tutti quando ha definito Cerveteri una città antifascista (il fascismo lasciamolo alla storia) Gli ricordo che Cerveteri ha un inno che la rappresenta sulle note di Faccetta Nera.

Radio Lyra Caere la trasmette prima del Consiglio comunale. Fa più comodo accodarsi alla massa acritica del solito nauseabondo politically correct.

Dietro la bandiera della discriminazione si annida subdolamente la propaganda alla teoria del gender e del self id, con annessi e connessi: vedi utero in affitto e farmaci per il blocco della pubertà nei bambini”.

CANDIDA PITTORITTO Il Presidente Civiltà Italiana