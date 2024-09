La piccola Nicole Iadevaia dal Città di Cerveteri alla As Roma • Terzo Binario News

Chiamata importante per la piccola calciatrice e la conferma della solidità del settore giovanile e delle scuole calcio della squadra del Presidente Lupi

Una piccola etrusca “sbarca” a Roma, nella As Roma per l’esattezza. Stiamo parlando di Nicole Iadevaia, che dalla scuola calcio del Città di Cerveteri è passata tra le fila della As Roma.

Una chiamata importante, non soltanto per la piccola Nicole, alla quale va il più grande e sincero in bocca al lupo per questa esperienza che porterà per tutta la vita nel cuore e che ovviamente ci si auspica possa proseguire per sempre, ma anche per il Città di Cerveteri che conferma ancora una volta quanto il lavoro della scuola calcio e l’impegno, sia da un punto di vista umano che economico, sui giovani e sui bambini stia portando risultati.

Dopo tutto, il Presidente Andrea Lupi sin dal suo insediamento alla guida del Città di Cerveteri ha fatto della valorizzazione dei vivai un proprio marchio di fabbrica. Per averne conferma, è sufficiente recarsi all’impianto Enrico Galli in uno dei pomeriggi della settimana in cui ci sono le scuole calcio: vedendo tutti quei bambini, seguiti poi dai ragazzi delle giovanili, correre sul campo è davvero una meraviglia! In bocca al lupo Nicole… o meglio, ai lupacchiotti!