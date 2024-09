Spacciatore egiziano preso a Tarquinia dai Carabinieri • Terzo Binario News

Per lui un cumulo di pena da scontare, comminati 10 mesi di domiciliari

È stato arrestato nel pomeriggio di ieri dai Carabinieri di Tarquinia un giovane operaio di nazionalità egiziana, regolare sul territorio nazionale, a seguito di emissione di un cumulo di pena, emesso dalla Corte D’Appello della Capitale, per i reati detenzione e spaccio di stupefacenti, commessi nella provincia di Roma.

L’uomo, rintracciato nei pressi della propria abitazione dai Militari dell’Arma, è stato accompagnato presso la Stazione Carabinieri di Tarquinia per le formalità di rito, per poi successivamente essere tradotto presso la propria abitazione per espiare la pena di 10 mesi in detenzione domiciliare.