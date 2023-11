La Mollica Graziano all'attacco di Marchetti: "Vorrei confrontarmi anch'io sulla politica ma fuori dai circhi" • Terzo Binario News

“Il punto non sta tanto nella forma, quanto nella sostanza dei parametri. Definiamo il tracollo e la mancanza di serietà di competitors politici, gridando allo scandalo della strumentalizzazione.

Ma la strumentalizzazione, ai miei occhi, è una signora che si intitola democrazia dichiarando in stampatello che “ama tutti gli animali”, piena invece di un giudizio strumentale, quello si, su chi la pensa diversamente.

All’appello al confronto rispondo anche io, con la solita trasparenza, ribaltando l’invito: anche io vorrei confrontarmi politicamente con persone coerenti e corrette…..ma fuori dalle tende dei circhi, con animali e non.

Tanto, come dice qualcuno, i cittadini ormai sanno perfettamente come stanno le cose.

(Soprattutto oggi, con la pista ciclabile più contestata, parcheggi tolti, livelli di immondizia sopra la testa dei cittadini, erbe non tagliate, decoro urbano dimenticato, marciapiedi impraticabili etc.) mi fermo altrimenti dovrei continuare per ore.

Mi raccomando più voce in consiglio e di meno sui social!

Vi auguro una Buona serata con la Forza e la Maestosità del Leone”.

Amelia Mollica Graziano