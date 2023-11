La micina Fiammetta salvata dai Carabinieri a Civitavecchia • Terzo Binario News

Brutta avventura questa notte per una gattina, rimasta intrappolata all’interno del cofano di un’autovettura parcheggiata a Civitavecchia, in Via Michelangelo Buonarroti.

Il miagolio è stato udito da alcuni passanti che hanno richiesto l’intervento dei militari dell’Arma tramite il nue 112.

I Militari della stazione di Civitavecchia Principale sono giunti tempestivamente sul posto, riuscendo a identificare e rintracciare il titolare dell’automobile in pochi istanti.

La gattina randagia, verosimilmente alla ricerca di un po’ di tepore, era rimasta incastrata e l’intervento del proprietario della vettura, che ne ha immediatamente aperto il cofano motore, non è bastato a liberarla.

Allora gli uomini dell’Arma hanno richiesto l’intervento sul posto anche di personale dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia, che sono poi riusciti effettivamente a estrarre l’animale, preso immediatamente in custodia dai Carabinieri.

Condotta presso la Caserma di Via Antonio da Sangallo, rifocillata e coccolata, la gattina è stata poi affidata al veterinario di turno della Asl che, all’esito di una prima visita, ne ha attestato comunque la buona condizione generale.

All’animale, che sarà affidato in adozione all’esito di ulteriori controlli sanitari, è stato dato il nome Fiammetta.