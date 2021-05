La Mensurati: "Bene i vaccini ai maturandi" - Terzo Binario News

“Apprendiamo con soddisfazione ed entusiasmo l’iniziativa intrapresa dalla Regione Lazio di voler vaccinare nei primi giorni del mese di Giugno i maturandi e le maturande prossime ad affrontare l’Esame di maturità.

Rappresenta un’occasione davvero importante, sia per far sì che gli esami possano svolgersi in completa sicurezza, sia per immunizzare una larga fetta di popolazione giovane che così in estate, pur sempre rispettosi di tutte le regole, potranno trascorrere dei mesi più tranquilli e soprattutto protetti. Per questo, invito tutti i ragazzi a non perdere questa opportunità davvero importante messa a loro disposizione e a prenotarsi per il vaccino”.

A dichiararlo è Arianna Mensurati, Delegata del Comune di Cerveteri che sin dall’inizio della campagna vaccinale sta svolgendo a titolo gratuito un lungo lavoro di sensibilizzazione e assistenza alla prenotazione del vaccino per tutta la popolazione.

Le prenotazioni sono aperte a partire da giovedì 27 maggio e il vaccino che verrà inoculato ai maturandi è il PFIZER. La prima dose verrà fatta nei giorni di martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 giugno.

Per effettuare la prenotazione è necessario collegarsi al link messo a disposizione dalla Regione Lazio https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome mentre per avere tutte le informazioni, famiglie e studenti possono collegarsi a https://www.salutelazio.it/vaccinazione-maturandi

“Sebbene la mia Delega sia rivolta alla terza età, ai nostri anziani e a quella fascia di popolazione più debole, ho continuato a rimanere a disposizione di tutti in ogni fase della prenotazione vaccinale, anche quando la fascia d’età delle prenotazioni è cominciata a scendere – spiega la Delegata Mensurati – a Cerveteri la risposta della cittadinanza è stata molto forte e sono davvero tantissime le persone che si sono vaccinate.

I dati nazionali e locali confermano come il paese stia percorrendo la strada giusta: la campagna vaccinale sta proseguendo in maniera spedita e i nuovi casi di positività stanno scendendo giorno dopo giorno, con numeri che non si vedevano da inizio autunno 2020. Rimango ovviamente operativa e disponibile per tutti coloro che abbiano ancora necessità di aiuto nella fase di prenotazione del vaccino, per se stessi o per persone che possono avere necessità”.

“Allo stesso tempo – conclude la Mensurati – rinnovo l’appello a tutte quelle fasce di popolazione over 60 non ancora vaccinate. Vi invito a farlo, per tutelare voi e le persone più anziane. Per ogni informazione potete contattarmi al numero: 3343556760”.