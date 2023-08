"La Memoria Ritrovata", tre appuntamenti alla scoperta della storia di Civitavecchia • Terzo Binario News

Sono tre gli appuntamenti in calendario per questa settimana all’interno della manifestazione di divulgazione storica “La Memoria Ritrovata – Viaggio alla scoperta della Storia di Civitavecchia”.

Si inizia questa sera, Mercoledì 23 Agosto, con la proiezione presso i Giardinetti di Borgo Odescalchi del documentario “Il Cinema a Civitavecchia” realizzato da Silvio Serangeli che presenta i film girati in città da grandi registi e i lavori amatoriali realizzati da civitavecchiesi. Una occasione straordinaria per vedere come era la nostra bella Civitavecchia prima delle devastazioni dei bombardamenti della seconda guerra mondiale.

Sono tre gli appuntamenti in calendario per questa settimana all’interno della manifestazione di divulgazione storica “La Memoria Ritrovata – Viaggio alla scoperta della Storia di Civitavecchia”.

Si inizia questa sera, Mercoledì 23 Agosto, con la proiezione presso i Giardinetti di Borgo Odescalchi del documentario “Il Cinema a Civitavecchia” realizzato da Silvio Serangeli che presenta i film girati in città da grandi registi e i lavori amatoriali realizzati da civitavecchiesi. Una occasione straordinaria per vedere come era la nostra bella Civitavecchia prima delle devastazioni dei bombardamenti della seconda guerra mondiale.

Si prosegue poi Sabato 26 Agosto con la serata presso la Lega Navale Italiana dedicata a “Luigi Calamatta, Alessandro Cialdi e Padre Alberto Guglielmotti, i civitavecchiesi legati al mare” che racconterà le vite e le imprese dei tre dei migliori figli della nostra comunità vissuti nel corso del XIX secolo.

Infine per il ciclo “Le Sette Chiese di Civitavecchia. L’arte nella Casa del Signore” Domenica 27 Agosto sarà la volta dell’incontro dentro la chiesa Cattedrale per ammirare la magnificenza e la bellezza lì conservata con una parte delle preziose opere d’arte sconosciute alla nostra Comunità.

Tutte le serate avranno inizio alle ore 21.

Partecipazione libera e gratuita con seggiolina al seguito, esclusa per la serata all’interno della Cattedrale dove ci si potrà sedere sui banchi della Chiesa.

Nelle foto una scena del film “La peccatrice” del 1940 dove si vede, da quella che oggi è la terrazza della Rocca, la Chiesa di Santa Maria sopra il muraglione di Urbano VIII, i ritratti di Luigi Calamatta, Alessandro Cialdi e Padre Alberto Guglielmotti e l’interno della Chiesa Cattedrale.