La Mari: "Una mozione per diffondere il numero anti violenza 1522" - Terzo Binario News

Una mozione per diffondere nel maggior modo possibile il numero anti violenza 1522. E’ questa l’idea voluta fortemente dalla coordinatrice regionale di Azzurro Donna Emanuela Mari per il giorno internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne e realizzata dalla responsabile della provincia di Frosinone Moira Rotondo.

“Tutte le componenti regionali stanno portando all’attenzione delle diverse assemblee pubbliche questa mozione scritta da Moira che ho presentato anche nella mia città. Cercheremo di coinvolgere le attività commerciali per diffondere anche sugli scontrini il numero anti violenza 1522. Oltre a sensibilizzare sul tema della violenza di genere vogliamo dare un mezzo per avere aiuto.

Questa mozione spero sia approvata nel maggior numero di città possibili” ha dichiarato la Mari. Numerose le consigliere e i consiglieri comunali che hanno aderito all’iniziativa.

“Come Azzurro Donna abbiamo anche realizzato un video che spiega come allarmare le forze dell’ordine in caso di necessità. Condividiamo le nostre informazioni e aiutiamo chi è in difficoltà” ha concluso la coordinatrice Mari.