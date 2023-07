La Mari: “Ray Way conferma, da martedì è in funzione Monte Paradiso a Civitavecchia” • Terzo Binario News

“A seguito delle continue segnalazioni ricevute da cittadini che lamentano la pessima ricezione dei canali della Rai, nelle settimane scorse ho incontrato il dott. Roberto Cecatto, amministratore delegato di Rai Way, la società che possiede la rete di diffusione del segnale della Rai e ha il compito di gestirla e di provvedere alla sua manutenzione.

L’A.d. di Rai Way nel nostro incontro mi ha assicurato che l’attenzione alla problematica da parte dell’azienda è alta, e che erano già allo studio importanti interventi migliorativi, nel rispetto dei vincoli radioelettrici nazionali ed internazionali;.

Tra questi, l’attivazione di un impianto nel comune di Civitavecchia che avrebbe permesso di compensare il calo d’intensità del segnale emesso da monte Argentario, dovuto a fattori ambientali che si amplificano d’estate nelle zone che si trovano vicino al mare, e che alterano le condizioni di propagazione elettromagnetica via etere.

Ho chiesto al dott. Cecatto di accelerare per quanto possibile l’installazione del ponte di trasmissione sul monte Paradiso nel Comune di Civitavecchia, che serve anche i comuni limitrofi, considerando l’importanza del centro e la numerosità degli utenti interessati, ricevendo da parte sua l’impegno a concludere nel più breve tempo possibile gli interventi pianificati.

Accolgo quindi con favore la notizia che nella giornata di martedì 25 luglio è stato attivato l’impianto realizzato sul sito di Civitavecchia M. Paradiso, solitamente utilizzato dall’emittenza privata, e colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente l’A.d. Roberto Cecatto e tutta la struttura tecnica Rai Way per aver mantenuto fede all’impegno preso”.

Emanuela Mari consigliera regionale Fdi