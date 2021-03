Attivisti grillini di Civitavecchia contro Tedesco: "Chiesta la Tari in anticipo" - Terzo Binario News

“Mentre tutti i governi di ogni ordine e grado, in questo periodo storico particolarmente difficile, stanno tentando di ridurre le richieste di soldi ai cittadini, qual è la trovata del Sindaco per aiutare i civitavecchiesi? Nessuna!

Anzi la sua risposta è nientemeno quella di chiedere i soldi in anticipo della Tari. Una richiesta assurda per la quale non è stata data nessuna spiegazione! Il concetto non sembra essere chiaro al nostro sindaco leghista che sta scaricando sulle spalle dei cittadini l’inefficienza della macchina amministrativa facendogli pagare in anticipo le tasse.

Neanche nei momenti più difficili dei cinque anni di amministrazione 5 stelle, con un comune sull’orlo del fallimento, si è mai pensato di arrivare a tanto. Un inefficienza dovuta ad una politica che non ha una visione chiara, ne di quello che sta succedendo, ne di quello che si vuole fare per la futura ripresa. Troppo distratti da beghe interne che distolgono l’attenzione dai temi veramente importanti che dovrebbero disegnare il futuro della nostra comunità.

Chiedere il pagamento anticipato della Tari è un grave sintomo della cattiva gestione, un’azione che ci da la netta sensazione che la giunta Tedesco ci stia riportando ai tempi in cui anche gli stipendi dei dipendenti comunali erano a rischio, momenti bui che hanno preceduto l’amministrazione del movimento 5 stelle.

E non vorremmo pensare che si tratti di puro menefreghismo verso i problemi dei cittadini inclusi quelli che con fiducia li hanno incautamente votati.

Purtroppo sappiamo bene che una sola scelta sbagliata della politica è in grado di mettere una città in ginocchio per decenni e ne abbiamo subito le conseguenze e loro sono sulla buona strada”.

Attivisti del movimento cinque stelle Civitavecchia