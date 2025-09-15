"La linea del silenzio" di Gianluca Peciola approda a Ladispoli • Terzo Binario News

“Incontro con l’autore, Gianluca Peciola per conoscere “LA LINEA DEL SILENZIO”, il suo ultimo romanzo.

Gianluca, fin da ragazzo, è impegnato nelle battaglie per la difesa dei diritti, del diritto allo studio e per la difesa dei più fragili, dei migranti e dei rifugiati.

Con “La linea del Silenzio ” entriamo nella sua storia e formazione personale in un contesto familiare ricoperto da segreti, menzogne e travolta dalla storia degli anni ’70 e di quel periodo che tutti conosciamo come “gli anni di piombo”: una “Storia di famiglia e di lotta armata” come viene presentato questo romanzo invitandovi a leggere e conversare con l’autore, giovedì 18 settembre ore 18.00 alla Casa del Popolo, Via Rimini 10- Ladispoli”.

Circolo Sinistra Italiana Litorale Nord

“Mahsa Amini” – AVS