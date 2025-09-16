“Carta dedicata a te” 2025, dal comune di Ladispoli dicono: "Non rispondiamo delle tempistiche di Inps e Poste italiane" • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale di Ladispoli informa che il progetto “Carta dedicata a te” 2025 è in fase di esecuzione dallo scorso 10 settembre quando l’Inps ha trasmesso, attenendosi agli ISEE emessi dallo stesso ente, una lista di potenziali beneficiari, che dovrà essere consolidata dai Comuni, i quali dovranno esclusivamente controllare la residenza, l’esistenza in vita e se il nucleo familiare è quello riportato nel documento Isee.

Considerando che la lista contiene circa 1500 nominativi, l’Inps ha dato come data di chiusura controllo metà ottobre. La lista consolidata sarà poi nuovamente trasmessa all’Inps, il quale darà mandato alle Poste Italiane di caricare l’importo spettante a chi è già in possesso della carta e di emettere nuove carte ai nuovi beneficiari.

L’Amministrazione chiarisce che in questa fase i Comuni non hanno nessun compito e ovviamente non rispondono dei tempi di lavoro di altri enti come Inps e Poste italiane. Con ogni probabilità le carte saranno caricate ed emesse entro la fine del mese di novembre.

“Il procedimento – spiega Gabriele Fargnoli, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Ladispoli- richiederà ancora un po’ di tempo, perché dobbiamo verificare circa 1.600 potenziali utenti presso l’anagrafe. Contiamo di concludere le verifiche entro la fine di settembre, così da permettere l’arrivo delle nuove carte a metà ottobre. Chi è già in possesso della carta, invece, la vedrà semplicemente ricaricata. I requisiti principali sono un ISEE inferiore ai 15.000 euro – dato già in possesso dell’INPS – e un nucleo familiare composto da almeno tre persone. In caso contrario, anche con un ISEE basso, non si ha diritto alla carta. Desideriamo rassicurare i cittadini che ci stanno contattando in questi giorni: i tempi non saranno immediati, ma stiamo lavorando con impegno affinché l’intero processo si concluda il più rapidamente possibile”.