La Lega a Ladispoli perde altri pezzi: la consigliera De Lazzaro approda in Fratelli d'Italia - Terzo Binario News

“Scelta di coerenza, non sono serva e burattina di partiti o famiglie. Nel partito locale non c’è più democrazia”

Porte girevoli al comune di Ladispoli, dove all’uscita del vice sindaco Pierpaolo Perretta da Fratelli fa seguito immediato l’ingresso di Miriam De Lazzaro nel partito guidato da Giorgia Meloni.

Addio al vetriolo della consigliera, che si scaglia contro i vertici locali del partito e andando così a rinforzare la schiera dei dissidenti di Grando.

“Scelgo FdI, unico partito all’opposizione, a fondamento che non mi interessa essere, perché non lo sono mai stata, serva e burattina di partiti o famiglie, per poltrone o altro.

Sono una donna libera proprio come il leader Giorgia Meloni che colgo l’occasione per ringraziarla insieme all’onorevole Silvestroni, l’onorevole Lollobrigida e il commissario Ardita che mi hanno accolta favorevolmente nella loro casa.

Una scelta dettata dai valori come la coerenza, il rispetto, il dialogo e il confronto che reputo elementi fondamentali per amministrare con la diligenza del buon padre di famiglia una Nazione come una città.

Ci tengo a precisare che lascio la Lega perché le direttive locali del partito, non rispondono più, secondo me, neanche alle direttive di Salvini stesso, non rappresenta più la democrazia, il rispetto ed il confronto, che verso la mia persona sono venuti meno già da un po’ di tempo, superando anche i criteri della buona educazione.

Possono continuare a offendermi a minacciarmi ad intimidirmi con azioni e gesti di basso livello culturale che nulla hanno a che fare con la mia persona e con la buona e sana politica. Sono certa che questa è e sarà la scelta migliore per la mia città che merita di volare alto”.



Consigliere comunale Miriam De Lazzaro