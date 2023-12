La Futsal Civitavecchia ferma le giovanili: è l'omaggio per Giordano Sacchetti • Terzo Binario News

La C1 in campo in trasferta contro il Santa Gemma, Santa Severa sul campo del Santos

La Futsal Civitavecchia oggi è ospite del Santa Gemma ma non è una gara qualunque. Non per l’avversario né per la classifica ma per quanto accaduto giovedì, con la morte di Giordano Sacchetti.

Il 17enne infatti era un giocatore delle giovanili nerazzurre e in queste ore la società di Borgata Aurelia sta vivendo un momento difficilissimo.

Per la dodicesima e penultima di andata del girone A di C1 trasferta anche per il Santa Severa ospite del Santos.

Dall’Ivan Lottatori si sono affidati ai social per rendere note delle decisioni giuste che rendono questo fine settimana particolare: «Quello di giovedì stato un triste giorno per noi della Futsal Academy. Impossibile trovare le giuste parole in un momento come questo. Per questo ci uniamo in silenzio, nella preghiera, alla famiglia Sacchetti per la grave perdita del figlio Giordano. Annullate tutte le partite del settore giovanile».

Tra l’altro, la decisione poteva avere ripercussioni che invece, grazie al buon senso del Comitato regionale della Lega Dilettanti e delle squadre avversarie, non ci saranno: «Ringraziamo tutte le società che ci stanno facendo sentire la loro vicinanza in questo triste momento e in particolare Dopolavoro Ferroviario, Ladislao, Real Fabrica, Olimpus, Serafico, La Pisana e Play Selva Candida per aver consentito l’annullamento delle gare del fine settimana nonostante i tempi strettissimi. Non da ultimo la Figc nelle persone di Enzo Panico del Settore Giovanile Scolastico e Marco Tosini del Settore Agonistico per la comprensione dimostrata» si legge nel post del sodalizio civitavecchiese.

Passando alle questioni di campo, la compagine di Umberto Di Maio, reduce dal successo interno per 7-2 sul Verdesativa Casalotti, oggi alle 18 affronta un Santa Gemma che alla viglia veniva dato come una delle formazioni accreditate al passaggio di categoria. Invece in classifica è un po’ attardato visto che di punti ne ha racimolati 19 mentre la capolista Canottieri Lazio ne ha 28 e il Civitavecchia 20, in condominio con la Lidense, che valgono il quarto posto. Certo il successo di sabato scorso, maturato grazie alla tripletta di Daniel Pernelli, alla doppietta di Simone Mondelli e ai centri di Luca Mori e Andrea Giocondo ha dato un certo abbrivio che dovrà essere confermato. Tornato in nerazzurro Daniel Nistor, che sarà disponibile dalla prossima gara, mentre non saranno della gara Tiziano Moretti e Cristian Giovani, ancora alle prese con un infortunio.

Per il Santa Severa invece scontro-salvezza nella tana del Santos in C2 l’anno scorso insieme ai neroverdi. Partita delicatissima per gli uomini di Vincenzo Di Gabriele (in campo alle 19) perché i romani con 8 punti e al penultimo sono una posizione e una lunghezza avanti rispetto ai santaseverini. La situazione non è rosea, specie dopo l’1-5 subito per mano della Vigor Perconti, nell’ultima gara disputata al PalaDeAngelis prima della chiusura per lavori, che ha lasciato il santa Severa all’ultimo posto solitario. Unica soddisfazione, il centro di Matteo Tiberi.