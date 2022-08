La formula di Daniela Bordo vince ancora: a Tarquinia la parola d'ordine è sold out • Terzo Binario News

La direttrice di Etruscopolis ha conquistato tutti con il suo mix di arte e cultura

Ennesimo sold out ad Etruscopolis per le visite in notturna, nonostante l’evento a lume di candela di questa settimana sia di Venerdì e nonostante Agosto stia volgendo al termine.

Promossa a pieni voti, dunque, la formula ideata dalla direttrice Daniela Bordo, che ha puntato su eventi di particolare scenicità e suggestione, in un mix tra visita guidata e viaggio mistico attraverso l’arte e la storia.

Una ricetta che è stata molto gradita da visitatori provenienti soprattutto da Umbria e Toscana, con presenze anche dalle Marche e da Roma nord. Notevole anche l’affluenza di stranieri, principalmente tedeschi. La Bordo non ha lesinato di svelare i dettagli del suo programma: “Abbiamo ideato una serie di appuntamenti che strizzassero l’occhio alla location inedita e fresca nonostante il caldo torrido di questa stagione; abbiamo puntato su incontri che illustrassero l’arte di Omero, ma che conducessero anche in un viaggio dai toni onirici nel mondo degli etruschi. Un vero tour nel passato, sostenuto da un marketing potente e da oltre 36 mila follower sui social. Tengo a ringraziare anche gli influencer che ci hanno sostenuto ed i personaggi noti venuti in visita, con alcuni dei quali nelle prossime stagioni partiranno progetti pensati per stupire il pubblico”.