La Filarmonica di Civitavecchia in concerto per Telethon • Terzo Binario News

l 10 dicembre alle ore 19.00 presso la Chiesa SS Liborio e Vincenzo Maria Strambi, in via Gian Battista Labat 3, a Civitavecchia si terrà il consueto concerto di beneficenza del coro della Filarmonica di Civitavecchia.

Giunto alla sua XII° edizione, il concerto “Note di Natale” vedrà esibirsi Il coro della Filarmonica di Civitavecchia e il coro Ensemble InCantus, entrambi diretti dal M° Riccardo Schioppa, la Corale Insieme diretta dal M° Nicoletta Potenza e il coro Arkè, diretto dal M° Giovanni Cernicchiaro.

Un’ occasione questa, non solo per fare del bene, ma anche per avere la possibilità di ascoltare dei cori civitavecchiesi in un contesto più periferico e magari meno conosciuto.

L’entrata, come di consueto, è ad offerta libera ed i proventi saranno devoluti alla Fondazione Telethon in favore della ricerca per le malattie genetiche rare.