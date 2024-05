La Fidapa BPW Italy Distretto Centro tiene a Roma il suo primo Team building delle Presidenti  • Terzo Binario News

Da un’idea di Grazia Marino, Presidente Fidapa BPW Italy Distretto Centro, di concerto con il Comitato di Presidenza Distrettuale, nasce “Cominciamo da Noi “, prima esperienza di Team building della Federazione Italiana Donne Arte Professioni e Affari.

La meravigliosa struttura Casali Santa Brigida, alle porte di Roma, farà da cornice al Campus che si terrà dal 3 al 5 maggio e che vedrà Presidenti di Sezione e Socie del Distretto Centro protagoniste di un week end all’insegna della formazione, del confronto e della condivisione, con l’obiettivo di consolidare impegno e passione per la Fidapa.

Dopo i saluti di benvenuto della Presidente Marino, a coordinare i lavori sarà Simonetta Cavalieri, Presidente Social Innovation Society.

Si esamineranno i punti di forza della sezione, le aree di sviluppo: (potenziali – possibili – probabili) e le aree di debolezza. Nella giornata di sabato prevista un’attività di formazione con Simonetta Cavalieri con l’incontro dal titolo “Osservare: primo passo per immaginare il cambiamento che vogliamo”.

Per la Fidapa BPW Italy, interverranno la Past Presidente Nazionale Pia Petrucci con la quale si ripercorrerà la storia dell’associazione e Rossella Poce, Presidente del Coordinamento Italiano Lef per conoscere meglio la Fidapa nel contesto europeo.

A conclusione dei lavori la domenica, il debriefing con Simonetta Cavalieri: “Da aspettative ad azioni: quali strumenti portiamo con noi”

Fare squadra è la mission del Distretto Centro per il biennio guidato da Grazia Marino – ” L’esperienza del Campus formativo, sarà occasione di crescita personale e associativa, in una location immersa in uno splendido bosco di querce e lontana dai ritmi frenetici della città, la semplicità delle linee e il calore degli spazi ci faranno sentirà a casa e creeranno le condizioni ideali per lavorare su noi donne, insieme ad altre donne” – conclude la Presidente Distrettuale Grazia Marino.