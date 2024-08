La Delegazione Antispecista Manziana- Bracciano: "No alla pesca alla trota" • Terzo Binario News

“In occasione della festività di San Giovanni Battista, a Manziana (RM), come ogni anno si svolgerà la tradizionale “pesca alla trota”, nella fontana storica di Piazza Tittoni.

Nello specifico, domenica 31/08/2024 alle ore 09.00, ai bimbi dai tre ai 10 anni, verrà permesso di divertirsi con canna e amo per pescare le trote appositamente gettate nella piccola fontana , come facili prede da uncinare.

In pratica un gioco di iniziazione allo sport della pesca…

Sempre il Comune di Manziana, nel proprio regolamento a “tutela degli animali” art. 43, lettera D, così dispone” fatto divieto di mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe o lotterie, animali acquatici di qualunque specie…”

Proprio lo stesso Comune che domenica prossima ha concesso il patrocinio all’educativa pesca alla trota, mettendo le trote ( animali acquatici) come premio per i bimbi che le catturano…

Qualcosa stona , un ossimoro etico e soprattutto giuridico.

Una piccola delegazione di persone ha incontrato settimane fa il Sindaco di Manziana nel tentativo di far rispettare il regolamento comunale ma a quanto pare non ci sta diktat che valga di fronte ad ataviche tradizioni più forti dell'etica e delle norme.

Delegazione antispecista Manziana- Bracciano