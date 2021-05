La De Lazzaro sul bilancio: "Sindaco, abbiamo raggirato i cittadini di Ladispoli" - Terzo Binario News

Intervento durissimo della consigliera di Fdi

“Premesso che nulla Mi sarei aspettata da lei sulle nostre proposte e premesso che tutti questi punti erano presenti nel programma elettorale da cui si è molto discostato.

Sì è vero i nostri emendamenti vanno a favore della collettività e si basano sulla coerenza, sulla correttezza, sul rispetto, sull’imparzialità, con queste considerazioni e con questi quattro emendamenti abbiamo voluto dare un atto di indirizzo politico forte, abbiamo voluto dare la possibilità a questa amministrazione di rimediare ad un errore o come lo vogliamo definire?

Un inganno, un raggiro nei confronti di tutti quei cittadini che dal 2010 ad oggi pagano l’IMU per un terreno agricolo come se fosse edificabile, gli stessi cittadini a cui ci siamo rivolti in campagna elettorale e a cui abbiamo promesso che, una volta vinto le elezioni, avremmo sistemato questa ingiustizia, si ricorda sindaco?

Invece non solo non abbiamo fatto nulla o quasi, tranne una minima riduzione di percentuale, ma li abbiamo illusi, sì perché con grande fretta ha voluto portare in consiglio l’adozione della variante ( sulla variante) ma poi con grave e grande sufficienza non abbiamo discusso a tutt’oggi le osservazioni, il che comporta che la variante non è ancora stata portata all’attenzione della regione.

Il rispetto verso la natura promuovendo i mezzi non inquinanti, la nostra città si presta e ne ha diritto per la pista ciclopedonale, magari senza farla passare per il centro della città, si potrebbe complicare la realizzazione.

Web diretta dei Consigli comunali, anche qui il rispetto verso i nostri cittadini che da 2 anni non hanno la possibilità di partecipare, tra l’altro è anche un dovere di trasparenza nei loro confronti ed eviteremmo così che qualche consigliere comunale si diverta a fare foto e selfie ed offendere gratuitamente colleghi senza che nessuno possa vedere o sentire, ma per questo emendamento dobbiamo fare una mozione come ha spiegato l’assessore Aronica, perché deve essere portato in giunta con delibera.

Vogliamo parlare delle passerelle per i disabili? Noi abbiamo il dovere di rispettare i diritti di questa categoria più fragile non solo in estate ma tutto l’anno, Piccola parentesi anche se non siamo i capofila per la gestione del sociale, dobbiamo dare il massimo contributo perché a nessuno interessa lo scaricabarile delle responsabilità, ma per questo ci sarà un’altra sede, anche qui un lavoro svolto con sufficienza.

Tra l’altro mi consenta un suggerimento, poteva pensare alla categoria protetta per concorso sicuramente ne avrebbe fatto una bella figura piuttosto che essere coinvolto in una brutta vicenda. Anche questo lo troviamo nel programma elettorale. Probabilmente tra le vicende giudiziarie che la circondano e che lei considera con estrema leggerezza, forse ha anche preso una laurea in giurisprudenza, tra il pensare leva delega metti deleghe, tra l’altro senza portare rispetto verso coloro a cui le toglie, perché lo fa senza che loro ne sappiano qualcosa, tra l’impegno che ha messo per portare forza Italia nel consiglio comunale e che 4 anni fa le remava contro, o come piazza grande, in questo abbiamo fatto una grande campagna elettorale contro, è scritto sul programma anche qui non sono stati rispettati i cittadini che al referendum erano contrari verso i quali con siamo rivolti per chiedere consensi, tra tutte queste vicende nel frattempo si dimentica di dare i giusti riconoscimenti a chi le dà i buoni consigli, vedi centro vaccinazioni al centro anziani ma si dimentica anche di altre cose molto importanti per lo sviluppo e la crescita di questa città, che continuerò a dire: merita di volare più in alto. Colgo l’occasione di ringraziare la signora Liviana Montaldi che già in tempi non sospetti aveva individuato nel centro anziani la giusta collocazione per i vaccini La ringrazio a nome del gruppo Fratelli d’Italia nelle persone di Raffaele cavaliere Giovanni Ardita e la sottoscritta Miriam Lazzaro. Per tutto quanto espressamente detto noi voteremo contrario al bilancio”.

Miriam De Lazzaro