La Croce Rossa Santa Severa celebrata all'aula consiliare • Terzo Binario News

La storia della Croce Rossa, la sua presenza sul territorio e le numerose attività di supporto e assistenza alle persone vulnerabili, sono stati i temi centrali della cerimonia che si è svolta sabato mattina nell’aula consiliare “Silvio Caratelli” a Santa Marinella, organizzata dall’Amministrazione Comunale per festeggiare i 160 anni della nascita della Croce Rossa Italiana.

Presenti il sindaco Pietro Tidei, la vicesindaco Roberta Gaetani, l’assessore ai servizi sociali Pierluigi D’Emilio, il consigliere con delega alla sanità Alessio Manuelli, che ha curato l’incontro, la comandante della Polizia Locale, Kety Marinangeli, i comandanti del Comando Stazione Carbinieri di Santa Marinella, Livio Fastella, e di Santa Severa, Massimiliano Salerno, i volontari del Comitato CRI di Santa Severa e Santa Marinella e il loro presidente, Fabio Napolitano.

La cerimonia ha preso inizio con i saluti istituzionali del Sindaco:

“Tutti conosciamo l’impegno di questa importantissima Organizzazione Internazionale nel mondo. E oggi siamo riuniti qui per rendere omaggio al Comitato presente sul territorio, punto di riferimento nei contesti più disparati, sia per i cittadini che per le Istituzioni.

Ai tantissimi volontari della Comitato di Santa Severa e Santa Marinella rivolgiamo i nostri ringraziamenti per l’impegno e la dedizione sul territorio, come supporto alle attività sanitarie, alle attività di emergenza (ricordiamo la sua partecipazione nel COC con la Protezione Civile), e supporto alle attività socio-assistenziali.

A voi tutti, giungano dall’Amministrazione Comunale e dalla Città di santa Marinella, i nostri auguri per questo importante anniversario”. Saluti ed auguri condivisi dalla vice-sindaco Gaetani e dall’assessore D’Emilio.

Particolarmente emozionanti, per i tantissimi volontari della Cri presenti alla cerimonia, sono state le parole del consigliere Manuelli, medico e da anni volontario dell’associazione:

“Personalmente sono molto vicino a questo Comitato, l’ho vissuto da volontario e da medico e ho sempre ritenuto che rappresentasse un’eccellenza del nostro territorio e della nostra Città. Sempre disponibili a fornire il proprio contributo nelle attività di questa Amministrazione e sempre pronti ad intervenire con professionalità negli eventi importanti per la nostra comunità- ha affermato il Consigliere- I volontari della Croce Rossa sono la vera forza, sono il cuore pulsante e la bellezza di questa associazione.

Il lavoro dei volontari è fondamentale e permette di essere veramente capillari e raggiungere quante più persone possibili bisognose di aiuto. Spero che la celebrazione di oggi serva a tutti i volontari del Comitato per riempire il cuore di orgoglio. Grazie al presidente e a tutti i volontari per il vostro instancabile lavoro”, ha concluso Manuelli.

Il Sindaco Tidei e il consigliere Manuelli hanno poi consegnato un omaggio e una targa ricordo nelle mani del presidente del Comitato Cri, che ha ricambiato con una pubblicazione.