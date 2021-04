La Cordeschi si dimette, terremoto politico a Ladispoli - Terzo Binario News

“Motivazioni personali” la causa della rinuncia all’incarico. Bitti al suo posto, in giunta entra Veronica Raimo, che prende servizi demografici, Innovazione tecnologica e servizi informatici ed ufficio Europa.

Terremoto politico a Ladispoli, dove si è dimessa l’assessora ai servizi sociali Lucia Cordeschi.

“Motivazioni personali” la spiegazione fornita dal sindaco Grando in un post sui social.

Partito il valzer degli incarichi, con le pedine che si muovono sullo scacchiere della Giunta.

Le deleghe della Cordeschi vengono affidate a Fiovo Bitti mentre quelle di Bitti passano a Veronica Raimo che entra nel governo cittadino.

Questo il testo del post apparso sulla pagina del comune di Ladispoli: “A nome dell’Amministrazione comunale ringrazio Lucia Cordeschi per il lavoro svolto in questi anni alla guida di un assessorato estremamente delicato e strategico come quello delle politiche sociali”.

Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha reso noto che l’assessore alle politiche sociali Lucia Cordeschi si è dimessa dall’incarico per motivi personali.

“Compatibilmente con i suoi impegni – ha proseguito Grando – Lucilla continuerà a collaborare con la macchina amministrativa nel settore delle politiche sociali, soprattutto in un momento così importante come quello che stiamo vivendo da oltre un anno a causa dell’emergenza sanitaria.

La sua esperienza sarà preziosa per il nuovo assessore alle politiche sociali, il dottor Fiovo Bitti, soprattutto in previsione del fatto che il nostro comune diventerà a breve capofila del distretto socio sanitario Ladispoli-Cerveteri”.

“A seguito delle dimissioni di Lucilla Cordeschi – ha concluso Grando – è stato nominato come nuovo assessore l’avvocato Veronica Raimo, a cui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, alla quale sono state conferite le seguenti deleghe: servizi anagrafici, stato civile e servizi demografici; Innovazione tecnologica e servizi informatici; ufficio Europa”.