La Contrada Sant’Antonio ringrazia per il trionfo al Palio dell’Anello 2026 di Tarquinia • Terzo Binario News

La Contrada Sant’Antonio desidera esprimere la propria più sentita gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile questa straordinaria edizione del Palio dell’Anello 2026, che ci ha visti trionfare per il secondo anno consecutivo.

Un ringraziamento speciale va innanzitutto all’Amministrazione Comunale, senza il cui sostegno questo magnifico evento non avrebbe potuto prendere vita, confermandosi ancora una volta come uno degli appuntamenti più sentiti e identitari della nostra comunità.

Un grazie sincero a tutte le persone che si sono rese disponibili e collaborative con l’Associazione della Giostra dell’Anello, contribuendo con le più diverse mansioni al corretto svolgimento della manifestazione. Dietro ogni evento riuscito c’è il lavoro silenzioso e prezioso di tante figure che, con generosità e spirito di servizio, hanno messo a disposizione tempo ed energie: a ognuno di loro va il nostro più profondo riconoscimento.

Un riconoscimento particolare ad Alberto Blasi, Giovanni Chiatti e David Fiorucci, che con dedizione, passione e impegno instancabile si sono occupati dell’intera organizzazione, garantendo la perfetta riuscita di ogni momento della manifestazione.

Un ringraziamento speciale va al Gruppo Sbandieratori e Musici della Città di Viterbo, che ci ha accompagnati in questa rievocazione come figuranti nel corteo storico, donando alla manifestazione un valore aggiunto inestimabile grazie alla loro professionalità, dedizione e maestria. A loro va inoltre un sentito plauso per la recente vittoria nella gara “Rievocando” tenutasi a L’Aquila: siamo profondamente orgogliosi di voi e del prestigio che portate al nostro territorio.

Rivolgiamo il nostro più sincero ringraziamento anche alle contrade rivali, per aver contribuito allo svolgimento di una competizione all’insegna della serenità, dello spirito sportivo e del sano agonismo che da sempre contraddistingue il nostro Palio.

Un grazie di cuore va a tutti i contradaioli che, con il loro affetto e la loro presenza costante, tengono viva l’anima e la tradizione della Contrada Sant’Antonio. E naturalmente alla nostra fantastica squadra — Daniele Leri, Luca Passamonti e Umberto Velotti — autori di un’impresa straordinaria che ci ha regalato la vittoria per il secondo anno consecutivo. Siete il nostro orgoglio.

Un sentito ringraziamento ai nostri sponsor, che hanno creduto in noi e ci hanno sostenuti lungo tutto il percorso:

Main Sponsor: Cardo Social Lab, per averci offerto un punto di incontro accogliente per tutta la durata dell’evento, articolato su due intensi weekend. Auspichiamo che questa sia solo la prima tappa di una collaborazione duratura e proficua.

I nostri sostenitori: Vivaio Zannoli, Agri Feroci Laziali, Pellicano, Bacco Per Bacco, Gioie di Giò, Coldwell Banker, Agenzia Immobiliare Tosca, Fadama Srl, Stefano Zacchini e Pino Zacchini. Grazie per aver scelto di camminare al nostro fianco.

A tutti voi, di cuore: questa vittoria è anche vostra.

Contrada Sant’Antonio