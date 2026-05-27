 Comune di Ladispoli chiuso il primo giugno • Terzo Binario News

Comune di Ladispoli chiuso il primo giugno

Mag 27, 2026 | Ladispoli, Politica

COMUNE-DI-LADISPOLI- piazza falcone

L’Amministrazione di Ladispoli informa i cittadini che è stata disposta la chiusura degli uffici comunali nelle giornate di lunedì 1 giugno 2026 e di lunedì 7 dicembre 2026. Saranno garantiti i servizi essenziali, di reperibilità, di polizia locale e di stato civile per le denunce di morte.