Comune di Ladispoli chiuso il primo giugno • Terzo Binario News

L’Amministrazione di Ladispoli informa i cittadini che è stata disposta la chiusura degli uffici comunali nelle giornate di lunedì 1 giugno 2026 e di lunedì 7 dicembre 2026. Saranno garantiti i servizi essenziali, di reperibilità, di polizia locale e di stato civile per le denunce di morte.

