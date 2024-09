La Cna: "Nuovo obbligo in arrivo per taxi ed ncc" • Terzo Binario News

“Taxi e Ncc, c’è un nuovo obbligo cui adempiere a breve. E come sempre siamo a disposizione delle imprese del settore con un servizio ad hoc”. A dare la notizia è il segretario della CNA di Viterbo e Civitavecchia, Attilio Lupidi.

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti reso operativo il Rent (Registro elettronico nazionale), il cui scopo è quello di raccogliere tutte le informazioni sulle licenze e le autorizzazioni rilasciate a livello nazionale, con i dati delle imprese titolari di licenze per taxi e autorizzazioni per il noleggio con conducente (Ncc), che si avvalgano di autovetture, motocarrozzette o natanti.

La scadenza per la richiesta di iscrizione al Rent è a brevissimo: va effettuata entro il prossimo 30 settembre.

“Sarà necessario indicare in quale sezione registrarsi: taxi, Ncc o natanti. Quindi – dice Lupidi – vanno inseriti i dati su titolari, veicoli e licenze”.

Dopo la presentazione della domanda, ministero e Comuni verificheranno la correttezza delle informazioni, il Ministero avrà quindi 45 giorni per esaminare la documentazione, con termine ultimo fissato al 14 novembre 2024. Un lasso di tempo durante il quale potrebbero essere richieste integrazioni. Se la procedura risulterà corretta, dal 2 gennaio 2025 verrà rilasciato un tagliando che certifica l’iscrizione definitiva nel Rent.

“La CNA di Viterbo e Civitavecchia – conclude Lupidi – è in campo per fornire informazioni e assistenza per l’intera procedura”. Questi i contatti. Per la sede di Viterbo email segreteria@cnavt-civ.it, telefono 0761/2291. Per quella di Civitavecchia email civitavecchia@cnaupav.it, telefono 0766/546882 e 0766/542213.