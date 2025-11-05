La Ciarlantini e Garau: "Dopo un anno di silenzio sulla Sanità a Ladispoli, il Sindaco tenta di rivendicare meriti che non ha" • Terzo Binario News

“Dopo un anno di assoluto silenzio da parte del Sindaco — lo stesso che in campagna elettorale aveva promesso alla città la realizzazione di un ospedale — oggi si tenta, in modo rocambolesco, di rivendicare meriti che non appartengono alla sua amministrazione.

Durante il Consiglio comunale di oggi è stata discussa una mozione presentata da noi consiglieri, per invitare la Regione alla realizzazione di un Punto di Primo Intervento (PPI) a Ladispoli, nonché un impegno al Presidente affinché venga inserita nel Piano Sanitario Regionale la costruzione dell’ospedale cittadino.

Un tema, quello della sanità, troppo importante per essere ridotto a strumento di propaganda elettorale. Eppure, la maggioranza del Sindaco, dopo un anno di inerzia e mancate risposte, ha scelto di presentare un emendamento identico al nostro, nel tentativo di appropriarsi di un’iniziativa nata da chi davvero lavora per i cittadini e non per la visibilità politica.

Al momento del voto, la differenza è emersa chiaramente: la maggioranza ha votato contro il nostro emendamento mentre noi abbiamo votato a favore del loro, dimostrando con i fatti che, per noi, l’interesse dei cittadini viene prima di qualsiasi calcolo politico.

Ancora una volta, quindi, smentiamo le bugie e le manovre di facciata del Sindaco, che tenta di riscrivere la realtà per mascherare la mancanza di risultati concreti.

Noi, invece, continueremo a lavorare con coerenza e trasparenza affinché Ladispoli ottenga finalmente ciò che merita: un PPI funzionante e l’inserimento del nuovo ospedale nel Piano Sanitario Regionale.

Perché la salute dei cittadini non è — e non sarà mai — materia di propaganda.

Noi avevamo aggiunto, di incontrare il presidente Rocca, chissà perché il Sindaco nel suo emendamento questa richiesta è sparita!!!!!

Ringraziamo tutti i colleghi dell’opposizione che hanno sostenuto questa mozione”.

I consiglieri comunali

Roberto Garau

Daniela Ciarlantini