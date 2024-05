“La bottega di Sara” a Cerveteri chiude i battenti • Terzo Binario News

Un’attività storica di Cerveteri chiude i battenti.

Ma non per mancanza di lavoro o per la crisi economica che sta purtroppo imperando in tutta Italia. Anzi, saranno tanti i clienti che perderanno un punto di ritrovo di qualità, con prodotti genuini e sempre di prima scelta.

Ma per un “motivo lieto”: si tratta de “La Bottega di Sara”, prestigiosa e raffinata attività di ristorazione nel Centro Storico di Cerveteri.

A renderlo noto sono gli stessi titolari, che attraverso un post sul profilo Facebook, salutano i propri clienti, con l’auspicio, sia loro, ma anche della clientela, che si tratti solamente di un arrivederci e non di un addio.

“Da quando la cicogna ci ha bussato alla porta, ahimè sta diventando sempre più difficile conciliare lavoro e vita privata – scrivono sui social – dopo tante riflessioni abbiamo deciso di interrompere questo splendido percorso durato sei anni, che ci ha fatto crescere e sognare.

Il 12 maggio sarà il nostro ultimo giorno e ci farebbe piacere incontrarvi di nuovo.. anche solo per un saluto. Vorrei ringraziare tutti i clienti che hanno condiviso il nostro concetto di ristorazione e che ci hanno permesso di arrivare fino a dove siamo ora. Nella speranza di un futuro migliore vi auguriamo una buona vita!”

Anche Terzobinario saluta i gestori della Bottega di Sara e porge loro i più sentiti auguri per un futuro roseo, sia a livello personale che professionale. Per tanti anni sono stati un importante punto di riferimento per Cerveteri e per il Centro Storico. Buona vita anche a voi!