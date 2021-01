La bitta si spezza e vola per metri, paura al porto di Civitavecchia - Terzo Binario News

Musolino: “Episodio grave, ora indagine interna”

Durante l’ormeggio della Excellent la bitta a cui doveva essere assicurata la nave si è staccata compiendo un volo di diversi metri. In serio pericolo gli operatori portuali, tuttavia senza che venisero ferite le persone o causati dei danni.

Sull’episodio interviene il presidente di Molo Vespucci Pino Musolino.

In seguito all’incidente avvenuto ieri pomeriggio alla banchina 2, quando durante le operazioni di ormeggio della “Excellent” una bitta si è staccata dalla base, finendo sulla fiancata della nave e da lì fino al cancello di ingresso del molo, l’Adsp rende noto di aver subito avviato una campagna di ricognizione sullo stato di tutte le bitte del porto, nonché l’intervento di manutenzione e sostituzione della colonnina danneggiata.

“Un episodio grave – dichiara il presidente dell’Adsp Pino Musolino – fortunatamente senza conseguenze per le persone, che merita tutta la nostra attenzione e che è oggetto di approfondita indagine interna sulle cause, per essere certi di poter escludere, oltre ogni ragionevole dubbio, che in futuro si possano ripetere incidenti analoghi.”