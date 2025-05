La Asl Roma 4 sul punto Prelievi di Cerveteri: "Lo sposteremo altrove" • Terzo Binario News

La risposta dell’Azienda dopo la problematica sollevata dal Gruppo Iotti

In riferimento al comunicato diffuso dall’Associazione UDI riguardo la collocazione del Centro Prelievi all’interno del Consultorio Familiare di Cerveteri, sito in via Martiri delle Foibe, la Direzione Generale della ASL Roma 4, nella persona della Dott.ssa Rosaria Marino, intende precisare quanto segue: “L’attivazione di un Punto Prelievi all’interno del Consultorio Familiare di Cerveteri è stata motivata dalla necessità di offrire un servizio fino ad allora assente nel territorio comunale, con particolare attenzione alle donne in gravidanza seguite dagli specialisti del Percorso Nascita.

Successivamente, il servizio è stato esteso all’intera utenza, al fine di rispondere alla carenza di un centro prelievi pubblico nel Comune di Cerveteri.

Comprendo i disagi e in sinergia con i dirigenti troveremo una soluzione per spostare in un’altra sede il Centro Prelievi per garantire la continuità del servizio sul territorio di Cerveteri ed evitare spostamenti all’utenza”.