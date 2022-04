La 3B primaria della Pirgus Santa Marinella vince il concorso nazionale "La Cittadinanza del mare" - Terzo Binario News

L’elaborato “Insieme per un mare da amare” della classe 3B della scuola Primaria Pirgus dell’IC “Piazzale della Gioventù 1” di S. Marinella ha vinto il Primo Premio del concorso Nazionale “La Cittadinanza del Mare” indetto dal MIUR e dal Comando Generale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera.

Il progetto formativo attivato dalle insegnanti, Giusy Fattori ed Elisabetta Riversi, si è posto come finalità quella di sviluppare le conoscenze per il rispetto e la tutela dell’ambiente marino e per lo sviluppo della cultura del mare; rendere i bambini cittadini “attivi” e consapevoli del mare inteso come una grande risorsa da salvaguardare e valorizzare.

Il tema del concorso “Cambiamenti climatici e sostenibilità” ci ha dato l’opportunità di affrontare ed approfondire tematiche attuali, di riflettere sui cambiamenti climatici e su quanto le azioni sconsiderate degli uomini possano contaminare l’ecosistema marino. Il concorso ci ha aiutato ad educare, dunque, ai valori della sostenibilità e dell’ecologia e mostrare come attraverso piccole azioni sia ancora possibile tutelare e migliorare l’ambiente marino.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il giorno 11 aprile 2022, presso il terminal Crociere Vespucci del Porto di Civitavecchia, in occasione della Giornata del Mare e della cultura marina.