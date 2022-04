Erasmus+, si chiude il progetto che ha coinvolto l'IC Sacconi di Tarquinia - Terzo Binario News

Il progetto “Erasmus+ Foreign Languages: Yes!” volge al termine. Manca solo un incontro per concludere l’iniziativa didattica che ha coinvolto l’IC “Ettore Sacconi” di Tarquinia, insieme a Romania, coordinatrice delle attività con l’istituto “Georghe Bibescu” di Craiova , Lituania, Grecia, Portogallo e Turchia, in una proficua rete di contatti e scambi culturali avviata nel 2019, che ha visto protagonisti anche gli studenti.

“Nella prima fase del progetto – spiegano dall’IC “Ettore Sacconi” -, gli incontri sono stati prevalentemente rivolti ai docenti di lingua straniera, che hanno condiviso metodologie e strategie mirate a rendere quanto più possibile coinvolgente e inclusiva la didattica delle lingue. Il covid ha condizionato in modo deciso i ritmi e le cadenze delle attività ma, nonostante tutto, non sono venute meno le occasioni degli scambi diretti. A febbraio, alcuni ragazzi, accompagnati dai nostri docenti di lingue, sono stati ospiti dell’istituto “Georghe Bibescu” di Craiova, dove hanno conosciuto i coetanei delle cinque scuole partner, realizzando un magazine che racchiude una raccolta di articoli, giochi e ricerche. Altri nostri studenti, tra fine marzo e inizio aprile, si sono recati a Sofades, in Grecia, presso il “Gymnasio Sofadwn”. Durante il soggiorno hanno avuto modo di incontrarsi e confrontarsi con i loro coetanei europei sull’importanza della pace e sulla crudeltà e sull’inutilità della guerra. Questo lavoro corale ha portato alla redazione di un mini dizionario multilingue. Tutte le attività hanno spinto gli studenti a rendere sempre più salda ed appagante la loro relazione, inducendo una forte motivazione a esprimersi con precisione e ricchezza di lessico e di idee in lingua straniera”.