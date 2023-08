L' Ambasciatore d'Albania in Vaticano in visita a Ladispoli • Terzo Binario News

“E’con vero piacere che questa mattina ho ricevuto l’onorevole Zef Bushati, ex ambasciatore di Albania presso la Santa sede, che da alcuni anni ha scelto di vivere nella nostra città”.

Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha commentato l’incontro, promosso dal consigliere comunale Stefano Fierli, avuto questa mattina presso il Comune con il politico albanese e presidente Fondazione Internazionale Papa Clemente XI Giovanni Francesco Albani.

“Si è trattato di un incontro molto proficuo – ha proseguito Grando – che ci ha permesso di gettare le basi sia per un futuro gemellaggio tra Ladispoli e l’Albania che per una collaborazione in campo imprenditoriale”.

Durante l’incontro c’è stato uno scambio di doni e, in particolare, Zef Bushati ha conferito al sindaco Grando e al consigliere Fierli la nomina di membro onorario della Fondazione Internazionale Papa Clemente XI Giovanni Francesco Albani.