Jova Beach Party, ospiti Renato Zero e Raf a Marina di Cerveteri • Terzo Binario News

Finalmente è caduto il muro di segretezza sugli ospiti del Jova Beach Party di Cerveteri.

A salire sul palco insieme a Lorenzo saranno Renato Zero e Raf.

Una gioia per i sorcini, che potranno ammirare il loro beniamino in coppia con Jova anche se non è una novità visto che giusto dieci anni i due cantarono già assieme.

Invece è un inedito il duetto con Raf: il cantante foggiano ha appena terminato un tour con il suo partner musicale di sempre ovvero Umberto Tozzi e ora canterà nei concerto cerite.