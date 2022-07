Cerveteri ombelico del mondo, oggi inizia il Jova Beach Party • Terzo Binario News

Sulla spiaggia di Campo di Mare è giunto il grande giorno: oggi e domani, Jovanotti in concerto

Il grande giorno è arrivato. Oggi, sabato 23 luglio e domani, domenica 24 luglio, Lorenzo Jovanotti sarà in concerto sulla spiaggia di Campo di Mare a Cerveteri con due concerti straordinari del Jova Beach Party, l’unica tappa in tutto il Lazio del cantautore toscano.

Dopo il successo straordinario del 2019, quando Cerveteri “scippò” il Jova ai vicini di Ladispoli, il cantante di serenata rap dunque ritorna sull’arenile che fu degli Etruschi, con due serate attese da quasi 50mila spettatori.

Fan e amanti del Jova in delirio da mesi, che dopo due anni di pandemia attendevano con impazienza il ritorno degli spettacoli dal vivo e la possibilità di tornare a ballare, cantare, divertirsi ed emozionarsi al chiaro di luna, in riva al mare, con la musica del loro artista del cuore.

Un evento unico nel Lazio, che Cerveteri ha voluto fortemente, memore del grande ritorno di immagine e della nuova era che ha aperto per la città e per il Lungomare dei Navigatori Etruschi il concerto del 2019.

Saranno due lunghe giornate sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Cerveteri, che Terzobinario.it cercherà di seguire momento dopo momento, dalle ultime fasi organizzative, dall’apertura dei cancelli fino al maxi concerto.

Tra video, foto e racconti sul momento, la cronaca del Jova Beach Party comincia adesso!

MOBILITÀ ALL’INTERNO DELLA FRAZIONE

A piedi o in bicicletta può accedere alla Frazione di Campo di Mare chiunque, senza alcuna limitazione. Così come è consentito liberamente di poter camminare a piedi o in bicicletta tra le strade della Frazione durante il concerto. Per nessun motivo saranno consentiti spostamenti in macchina.

ACCESSO ALLA FRAZIONE PER I RESIDENTI DI CAMPO DI MARE

Ovviamente tutti i cittadini residenti di Campo di Mare, o in affitto in un immobile di Campo di Mare o titolari di una attività commerciale avranno accesso alla Frazione. In questi giorni, il Comune di Cerveteri ha distribuito tramite la Polizia Locale dei pass che garantiranno ai residenti l’accesso con le proprie macchine fino alle aree parcheggio a loro dedicate. Da lì, una navetta su chiamata li condurrà nel punto più vicino la loro abitazione. Il servizio di navetta è su chiamata.

È ovviamente consentito parcheggiare la propria auto nel posto auto privato e interno all’abitazione (giardino), ma ovviamente, è chiaro, non potrà essere spostata nei due giorni del concerto.

STABILIMENTI BALNEARI

Gli stabilimenti fuori dall’area concerto sono tutti aperti dalla mattina e fino alle 17.00 di Sabato e di Domenica (Renzi, Ezio, Quadrifoglio)

SERVIZI DI NAVETTA GRATUITI E SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELLA FRAZIONE

Nella giornata di oggi sabato 23 e domenica 24 luglio dalle ore 08:00 alle ore 18:00 per i residenti di Campo di Mare sarà attivo un servizio di navetta a chiamata da richiedere al numero 3756617563.

Effettuerà il seguente percorso: Viale dei Cipressi (zona Parcheggio), Viale Mediterraneo, Viale Tirreno, Via dei Giacinti, Via del Melograno, Via dei Pini, Via delle Aralie, Viale Tirreno, Viale Mediterraneo e Viale dei Cipressi.

POST CONCERTO – NAVETTA GRATUITA

Nei due giorni del concerto al fine di agevolare il deflusso degli spettatori nel post-evento, sarà presente un servizio di navetta che dalle ore 24.00 alle ore 02:00, partendo dalla rotatoria sita tra Viale Campo di Mare e Via Pietro Alfani condurrà le persone fino in Piazza Aldo Moro.