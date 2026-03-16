Ivano Iacomelli nuovo coordinatore azzurro a Civitavecchia, i complimenti di Simeoni • Terzo Binario News

“Auguri di buon lavoro al neo coordinatore di Forza Italia a Civitavecchia, Ivano Iacomelli, certo che saprà guidare il partito sul territorio con equilibrio e ambizione, proseguendo nel migliore dei modi il lavoro svolto in questi anni Roberto D’Ottavio, a cui va il mio ringraziamento sincero per l’impegno, la passione e i risultati raggiunti.

Il contributo di Roberto è stato fondamentale per rafforzare la presenza e il radicamento di Forza Italia a Civitavecchia e sono sicuro che, nel solco di questo importante lavoro, Ivano saprà continuare a far crescere il partito e a rappresentare con efficacia i valori e le istanze del nostro territorio.

Insieme al segretario regionale, Claudio Fazzone, al segretario provinciale, Alessandro Battilocchio, e al capogruppo in consiglio comunale, Luca Grossi, siamo pronti a lavorare con lui”.

Lo scrive in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Lazio, Giorgio Simeoni.