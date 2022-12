Italia Viva Anguillara: "Bella notizia l'ospedale di comunità" • Terzo Binario News

“Anguillara avrà finalmente un ospedale di comunità, uno dei quattro previsti nel territorio della Asl Roma 4. E questa è decisamente una bellissima notizia per l’intero comprensorio sabatino.

La consegna formale dei terreni sui quali sorgerà la struttura è avvenuta pochi giorni fa alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, del sindaco di Anguillara, Angelo Pizzigallo, e del direttore generale della Asl Roma 4, Cristina Matranga.

Grazie ai fondi previsti dal Pnrr, all’impegno e al lavoro dell’Assessore D’Amato, il territorio avrà a disposizione 20 posti letto per pazienti non critici, ovvero che non hanno necessità di ricovero ma che al tempo stesso non possono essere seguiti a domicilio.

Un polo territoriale di assistenza e accoglienza sanitaria che potrà fare la differenza, segnando un punto di svolta fondamentale per i cittadini.”

Italia Viva Anguillara Sabazia