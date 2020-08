Italia in Comune Ladispoli sulla Tekneko: "Grando la accusa via social e intanto la città è sporca" - Terzo Binario News

“La Tecneko società che gestisce i rifiuti a Ladispoli smentisce su Facebook il Sindaco

Grando, che a sua volta, poco prima sempre sul social aveva accusato l’azienda di non

avere pagato alcuni stipendi.

Come stiano le cose sarà oggetto di ulteriore approfondimento vista la gravità delle

reciproche accuse, rimane intanto sorprendente che il capo dell’amministrazione usi

Facebook per un fatto così grave, ma nello stesso modo facilmente contestabile all’azienda,

se come noi immaginiamo fosse previsto negli obblighi previsti nel capitolato di appalto,

(dove l’impresa dovrebbe garantire il pagamento puntuale dei fornitori e dei dipendenti pena

sanzioni da parte del comune),ci sorprendiamo che il Sindaco scriva su un social per un

fatto gestionale e oltretutto smentito dalla stessa azienda, forse avrebbe fatto bene fare il

Sindaco e esercitare la sua funzione per capire cosa sia successo, senza cercare uno scoop

ad effetto…

Oltre la distanza presa in questi giorni di alcuni componenti di maggioranza,

oggi ha dimostrato di perdere anche i colpi,intanto Ladispoli aspetta un’amministrazione che

riesca a dare un servizio NU adeguato a una città e i suoi cittadini che pagano una TARI

molto alta”.

Italia in Comune Ladispoli. sezione Maurizio Biasetti