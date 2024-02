Istituti superiori di Fiumicino in emergenza, Baccini chiede l’intervento di Città Metropolitana • Terzo Binario News

Il Sindaco Mario Baccini ha chiesto un intervento del Sindaco di Roma Città Metropolitana, Roberto Gualtieri, per intervenire per risolvere la situazione degli istituti scolastici secondari di secondo grado della Città di Fiumicino e l’emergenza che vivono quotidianamente gli studenti che de liceo Leonardo da Vinci, l’I.T.C. Paolo Baffi e le sue succursali. Plessi datati non più agevoli per lo svolgimento delle attività scolastiche e formative.

“Fiumicino è una città in costante e progressivo incremento demografico. Le proiezioni statistiche, nel prossimo decennio, stimano in oltre centomila i cittadini che sceglieranno di soggiornarvi stabilmente. – sottolinea il Sindaco Mario Baccini nella lettera inviata al Primo cittadino della Capitale – La programmata realizzazione di un liceo con appena dieci aule a Isola Sacra, dove è concentrata la residenza del maggior numero di studenti, non soddisfa le necessità della popolazione scolastica emergente.

La invito a valutare positivamente la richiesta di inserire nella programmazione delle OO.PP.2024/2026 della Città metropolitana di Roma di realizzare, nel polo di Maccarese, su aree di proprietà regionale, un nuovo edificio scolastico adiacente al Liceo Leonardo da Vinci nell’immediato per sopperire alla cronica carenza di aule, l’allocazione di moduli prefabbricati adiacenti alle strutture esistenti.

Nell’ottica di una sana e leale collaborazione tra istituzioni, allo scopo di garantire un’ offerta formativa scolastica adeguata, sostenibile e di qualità, anche in linea con la normativa introdotta dalla Legge 27/12/2023, n.206 che prevede una nuova articolazione del sistema dei licei e l’introduzione, sin da quest’anno, del percorso liceale del “Made in Italy”. Conclude il Sindaco Mario Baccini.