Iscrizioni alla mensa scolastica: a Ladispoli proroga al 30 ottobre - Terzo Binario News

Fino a venerdì 30 ottobre 2020, è possibile procedere all’iscrizione online al servizio mensa dal sito istituzionale www.comunediladispoli.it cliccando il link e- Civis -Refezione Scolastica 2020/2021, oppure, direttamente sul portale https://ladispoli.ecivis.it.

Si ricorda che l’utente potrà effettuare l’iscrizione on line al servizio solo se in regola con i pagamenti poiché il sistema e-Civis non permette, altrimenti, di proseguire con la procedura. Si invitano, quindi, gli utenti a verificare la propria posizione prima di effettuare il rinnovo al servizio mensa.

Nel caso di pagamenti delle quote pregresse effettuati ma non risultanti nel sistema, gli utenti possono chiamare la referente e-Civis, Bianca Farino, (al numero 338 6739615 dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 14:00) e regolarizzare la propria posizione e proseguire, quindi, all’iscrizione.

Per eventuali o ulteriori chiarimenti, inviare un email al seguente indirizzo: ufficio.pubblicaistruzione@comunediladispoli.it