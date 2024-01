Ipossia da azoto, in Alabama una pena di morte crudele: domani l’esecuzione di Kenneth Smith • Terzo Binario News

Ipossia da azoto, in Alabama una pena di morte crudele: domani l’esecuzione di Kenneth Smith

Torna di estrema attualità un’imminente esecuzione, quella di Kenneth Smith, programmata per giovedì 25 gennaio in Alabama, Usa.

Dopo i tentativi, falliti, ricorrendo all’iniezione letale, è stato stabilito di utilizzare un nuovo metodo, l’ipossia da azoto, vale a dire l’inalazione di azoto per 15 minuti fino alla totale scomparsa di ossigeno, con compromissione letale degli organi vitali.

Si tratta di un metodo assolutamente sperimentale di esecuzione, purtroppo approvato dalla Corte suprema dell’Alabama, ma che – per paradosso – è vietato sugli animali.

Secondo i giudici, non si tratta di una “punizione crudele e insolita”, ossia di quelle vietate dall’Ottavo emendamento della Costituzione americana. Smith era stato condannato a morte nel 1989 per aver ucciso una donna su commissione del marito. La condanna era stata poi annullata perché la procura aveva selezionato in modo razzista i giurati, escludendo i candidati neri. Nel secondo processo, nel 1996, Smith fu nuovamente condannato a morte, con una decisione del giudice che sovvertì la richiesta di ergastolo emessa da 11 giurati su 12, una prassi poi abolita nel 2017.

Per tutta questa serie di motivi, il caso oltre che terrificante è indubbiamente emblematico.