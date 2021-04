Io a Apro a Roma: controlli ai caselli e in centro - Terzo Binario News

“Scattati i controlli delle forze dell’ordine ai caselli autostradali della Capitale e nelle stazioni ferroviarie per ‘intercettare’ l’eventuale arrivo di pullman o gruppi di manifestanti diretti al sit-in non autorizzato lanciato dal gruppo IoApro a Montecitorio. Rafforzata la vigilanza nell’area del centro storico e in particolare nella zona attorno alla Camera”. Questo quanto riportato dall’Ansa.

Nel frattempo, diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sono impegnate nei servizi di viabilità e nelle chiusure nell’area dove si sta svolgendo la manifestazione, in piazza di Montecitorio, in ausilio all’ordine pubblico.

Chiusa via del Corso , tra piazza Venezia e largo Chigi in entrambi i sensi di marcia e via del Tritone, da largo del Tritone.

Frame video Local Team