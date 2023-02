Investire nel settore immobiliare: conviene ancora? • Terzo Binario News

Si parla sempre più frequentemente di risparmio e di come gestire i fondi ma se l’investimento immobiliare fosse la strada migliore?

Nonostante spesso si parli della crisi del settore, soprattutto nelle grandi città resta uno dei modi più proficui per far fruttare i propri risparmi; come conferma anche Tecnocasa, agenzia immobiliare specializzata, investire nel settore immobiliare continua ad essere estremamente vantaggioso.

Il mercato immobiliare offre numerose opportunità di investimento e, se usato correttamente, può essere una fonte di ricchezza che può passare di generazione in generazione; molti investitori hanno scoperto che l’investimento in immobili può rappresentare una delle forme più sicure e redditizie di investimento a lungo termine. Prima di buttarcisi a capofitto, è importante sapere come funziona il mercato immobiliare.

Vantaggi dell’Investimento in Immobili

Ci sono molti vantaggi nell’investire nel mercato immobiliare che lo rendono attraente per gli investitori. Innanzitutto, la maggior parte degli immobili tendono ad aumentare di valore nel tempo nel tempo; questo significa che con il passare del tempo le proprietà diventano più costose, quindi l’investitore può trarre profitto dall’incremento del valore della proprietà. Inoltre, gli immobili possono generare reddito regolari e costanti sotto forma di affittuari o locazioni commerciali.

Ulteriormente, cercando bene si possono trovare buoni affari nella compravendita di case o terreni edificabili che possono portare ad un ritorno sull’investimento velocissimo (ROI); poiché il mercato immobiliare è generalmente stabile, non c’è quasi mai lo stesso rischio associato agli altri tipi di investimenti come i titoli e le obbligazioni.

Impatto del COVID-19 sugli investimenti immobiliari

Sebbene la pandemia abbia avuto un impatto su tutti i settori dell’economia, è stata particolarmente dura per il settore immobiliare; molte persone hanno perso il lavoro o hanno visto ridursi il proprio reddito a causa di licenziamenti o congedi dovuti alla pandemia. Tutto questo ha portato a una diminuzione della domanda di immobili in vendita o affitto mentre nel settore dei mutui, chi ha firmato contratti a tasso variabile ha dovuto affrontare una vera e propria impennata. Chi ha la possibilità però, dovrebbe investire proprio ora: molte persone stanno vendendo le seconde o terze case di proprietà per poter ottenere liquidità e si possono fare veri affari.

Acquistare case per affittarle: quali sono i mercati migliori

Acquistare casa da affittare è una scelta vantaggiosa a livello finanziario; la maggior parte degli acquirenti dovranno ottenere un prestito o un mutuo e assicurarsi di effettuare la ricerca necessaria sulla zona in cui decidono di acquistare. Gli acquirenti dovrebbero anche considerare l’acquisto di proprietà multiple o acquisizione “strategica” per massimizzare i profitti dell’investimento; tra le zone più interessanti da valutare ci sono le grandi città dove bazzica moltissima gente per motivi di lavoro o di studio. Roma e Milano, ad esempio, restano tra le pizze più richieste con liste d’attesa importanti per il settore affitti; acquistare casa in posizione strategica e metterla a disposizione significa avere una entrata fissa assicurata.

Nonostante spesso si provino strade alternative come monete virtuali o classiche assicurazioni e fondi di investimento, il mercato immobiliare continua ad essere una scelta vincente e profittevole, soprattutto se ci si affida ad esperti del settore che aiutano a scovare i migliori affari.