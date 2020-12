Investire in Bitcoin conviene ancora? Per Guggenheim Partners e tradingcenter.it si - Terzo Binario News

Ci siamo messi alle spalle il terzo halving di Bitcoin e la moneta digitale più famosa al mondo sembra andare ancora di moda.

Certo, l’evento è stato quello che molti ipotizzavano: un non-evento. Non c’è stata una vera e propria impennata travolgente del titolo, tuttavia sono comunque emersi dettagli incoraggianti.

BTC oggi viene scambiato a 14 mila dollari circa, in leggere ribasso rispetto alle ultime settimane, ma comunque ben oltre le quotazioni pre-halving.

Per il futuro diventa davvero difficile capire che evoluzione può avere questo titolo: l’ultimo halving è molto lontano e comunque davvero complesso da leggere. Non è un mistero che tanta incertezza abbia portato qualcuno a chiedersi se vale ancora la pena investire in Bitcoin.

Ebbene, secondo gli esperti finanziari di tradingcenter.it, così come per il noto fondo di investimento Guggenheim Partners, la risposta è sì.

Guggenheim Partners pronta ad investire 500 milioni in GBTC

La notizia sarebbe emersa grazie alla pubblicazione di alcuni documenti della SEC, che indicherebbero chiaramente Guggenheim Partners come il prossimo grande player finanziario ad entrare nel mondo Bitcoin.

Sarebbero ben 500 milioni l’investimento da compiere, non certo cifre di poco conto, anche per un colosso che conta più di 270 miliardi di capitale gestito.

500 milioni in Bitcoin dunque, ma non in maniera diretta. Questo denaro sarà infatti indirizzato in un prodotto finanziario, Greyscale Bitcoin Trust, simile ad un ETF ma con il sottostante proprio in valute digitali.

Anno dopo anno aumentano i player istituzionali che decidono di investire il proprio denaro su BTC, che pur mostrando ancora diverse problematiche da un punto di vista delle regolamentazioni, continua a convincere un po’ tutti.

Ricordiamo che non è passato molto tempo da quando Mass Mutual, società impegnata nel campo delle assicurazioni, ha investito 100 milioni in BTC, segno che la fiducia intorno a BTC e alle criptovalute in generale aumenta ad ogni livello.

Come sappiamo, i piccoli investitori fai da te hanno un’ottima considerazione di Bitcoin, tanto da renderlo uno dei maggiori obiettivi per le proprie strategie di investimento.

Ovviamente i canali utilizzati sono ben diversi: molti piccoli trader preferiscono il trading online per i loro investimenti in BTC, per motivi che analizzeremo a breve.

Bitcoin e trading online: la luna di miele continua

Perché tanti ancora utilizzano il trading online per investire in Bitcoin? I motivi sono principalmente due e sono strettamente legati allo strumento principe utilizzato in questo settore: i CFD.

Prima di tutto, i costi mediamente nel trading online sono decisamente minori di altre forme di investimento. Spesso si potrà partire ad investire in Bitcoin anche con poche centinaia di euro, in qualche occasione anche meno.

Ciò è merito anche dei CFD. attraverso questo strumento non si acquisteranno per davvero gli asset su cui ci concentriamo, e dunque saranno necessari anche fondi minori.

E qui viene anche il secondo motivo, inerente proprio a questa caratteristica. Con i contratti per differenza non si acquisterà nulla, questo è vero, ma ciò permette di sfruttare sia i trend positivi che quelli negativi.

Investire in Bitcoin attraverso il trading online si mostra come una scelta conservativa, dunque. Anche se BTC dovesse tradire le aspettative molto buone che il gran parte del mercato nutre nei suoi confronti, non sarà un grosso problema, anzi.

Proprio Bitcoin risulta particolarmente indicato per questo settore, poiché molto volatile, e sappiamo come questo posso offrire ottime opportunità per i trader più scaltri.

Certo, volatilità fa anche rima con rischio, pertanto non è sono certo operazioni da avviare con troppa leggerezza. Come ci fanno notare anche i colleghi di tradingcenter.it, uno dei massimi esponenti per ciò che riguarda l’analisi finanziaria in Italia, fare trading online richiede preparazione, studio e molta pazienza per poter ottenere risultati tangibili.