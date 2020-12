Quali sono gli sviluppi nel mondo della gamification - Terzo Binario News

La gamification è il ricorso al gioco come metodo di engagement. Si tratta di uno strumento sempre di marketing più utilizzato per facilitare la fidelizzazione del cliente e spingerlo ad acquistare i prodotti del brand. Ecco, allora, tutte le novità del settore e i prossimi sviluppi della gamification.

L’importanza della gamification

La gamification nell’ambito del marketing sfrutta tutte le potenzialità del gioco per riuscire a conquistare il cliente o, meglio ancora, il prospect e farlo diventare un cliente vero e proprio. Questa tecnica sfrutta gli elementi distintivi del gioco, ossia la competizione e il divertimento, per creare un legame indissolubile con l’utente ed evitare che gli altri brand, competitor del mercato, possano attirare la sua attenzione. La gamification interessa il lato psicologico dell’utente attraverso un coinvolgimento attivo del giocatore e, grazie all’utilizzo della tecnologia più moderna, lo fa divertire, rendendo più leggera l’esperienza di utilizzo dei suoi strumenti. Un mix che deve essere molto equilibrato per riuscire ad offrire i risultati sperati.

Come si possono utilizzare le slot per la gamification

Per comprendere al meglio i meccanismi intorno ai quali ruota la gamification, si possono prendere in considerazione le slot machine, come quelle offerte gratis su alcuni siti web specializzati . I portali che riescono a conquistare l’attenzione degli utenti sono quelli che offrono un’ampia gamma di giochi, tutti caratterizzati soprattutto da suoni e colori che hanno lo scopo di intrigare l’utente, al fine di offrirgli la possibilità di scegliere l’esperienza di gioco che più si allinea non solo con i gusti ma anche con la sua personalità. La possibilità di gioco viene poi offerta gratuitamente, per fidelizzare l’utente. Il meccanismo è talmente premiante che viene sfruttato anche dalle aziende per motivare i membri del team nel raggiungimento degli obiettivi prefissati dai leader dell’organizzazione.

Perché funziona il metodo gamification

Uno dei motivi per i quali la gamification funziona così bene è legato al fatto che il gioco piace davvero a tutti, indipendentemente dall’età. Il gioco è legato anche alla curiosità, all’emozione di scoprire, alla gioia dell’attesa, tutti sentimenti positivi che allontanano lo stress e, di conseguenza, fanno abbassare le naturali difese che gli utenti alzano sempre quando si approcciano ad un brand che conoscono poco. Quando gli utenti giocano mettono in atto un meccanismo che viene definito eustress, ossia uno stress positivo, che rende le persone più ricettive e predisposte alla novità. Ovviamente è indispensabile che l’esperienza di gamification sia studiata in ogni minimo dettaglio, perché in rete si possono trovare diverse esperienze che si spacciano per tali ma non rispondono alle caratteristiche tipiche di questo