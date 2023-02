International Tour Film Festival, la XII edizione parte venerdì da Spoleto • Terzo Binario News

Venerdì 24 febbraio, alle ore 10,30, a Spoleto, APIDGE (Associazione Professionale Insegnanti Scienze Giuridiche ed Economiche) e ITALIA NOSTRA vi danno appuntamento per fornire un contributo professionale e presentare la XII edizione parte venerdì da Soleto edizione dell’ INTERNATIONAL TOUR FILM FESTIVAL.

Soci, amici e sostenitori sono invitati a partecipare all’evento inaugurale che introduce la XII^ edizione dell’ITFF, dedicata all’istruzione e al rispetto dell’Ambiente e del Paesaggio. La manifestazione si terrà nell’Aula Magna dell’Istituto Alberghiero “G. de Carolis” di Spoleto, con la supervisione di Paolo Ciri di APIDGE Umbria.

«Il tema centrale dell’edizione 2023 dell’ITFF scuola – spiega Ezio Sina, presidente di APIDGE – è ispirato ai criteri guida alla base dell’ordinamento giuridico italiano, che fanno riferimento all’Articolo 9 della Costituzione Italiana che quest’anno compie 75 anni, ma che proprio un anno fa ha subito nel contesto un’importante azione di revisione».

Nella prima parte del convegno saranno approfonditi i temi più attuali dopo la revisione degli Articoli 9 e 41 della Costituzione.

In un secondo momento si andranno a declinare il progetto e i contorni del concorso riservato alle scuole secondarie in cui – attraverso video e cortometraggi – si potranno mettere in vetrina le migliori pratiche didattiche in educazione civica e nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

Nel corso dell’evento saranno proiettati alcuni filmati protagonisti delle precedenti edizioni, tra cui il vincitore del Trofeo ITFF 2022, della scuola libanese di Sabra.

L’evento di Spoleto sarà seguito e trasmesso da “La Voce della Scuola Live” e sui canali social di ITFF, di APIDGE e di ITALIA NOSTRA.

(Nella foto: Ezio Sina presidente Apidge presenta il nuovo trofeo ITFF).