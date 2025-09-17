Installatori e manutentori impianti energie rinnovabili, corso obbligatorio il 22 settembre di Cna Sostenibile • Terzo Binario News

Installatori e manutentori di impianti Fer, Cna Sostenibile ha aperto le iscrizioni all’ultima edizione del 2025 del corso di aggiornamento triennale obbligatorio.

Per mantenere la qualifica, i titolari e i responsabili tecnici delle imprese che operano su impianti Fer (Fonti di energia rinnovabile) devono frequentare un corso di aggiornamento professionale di 16 ore ogni tre anni.

La disposizione riguarda gli impianti termoidraulici ed elettrici. Il corso è obbligatorio per tutti gli installatori e manutentori abilitati che operano su impianti a biomassa, con pompe di calore, solari termici e fotovoltaici.

Il corso si svolgerà in modalità online, il via è previsto per il 22 settembre. Per bloccare il proprio posto contattare il settore Formazione e lavoro di Cna Sostenibile allo 0761/1768320.